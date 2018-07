Deventenaar Lex de Jong (91) is uitgewandeld na zestiende Vierdaagse

Voor de zestiende keer stond Deventenaar Lex de Jong (91) afgelopen dinsdag aan de start van de Nijmeegse Vierdaagse. Vandaag moest hij de strijd voortijdig staken, omdat de energie op was. Het was waarschijnlijk ook zijn laatste deelname. ,,Ik heb laten zien dat ik het kan."

Lex zit met zijn dochter Josette op het terras. ,,Ik drink normaal nooit bier, maar nu smaakt het op z'n best." Hij is aan het bijkomen van de derde en voor hem laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse van dit jaar. Hij viel vandaag uit.

Waarom heeft u besloten te stoppen?

,,Mijn energie was op. Ik moet op een gegeven moment echt naar mijn lichaam luisteren. Ik vind het vooral jammer voor iedereen om mij heen dat ik uitgevallen ben. Dit gebeurde mij pas voor de tweede keer. Ik heb laten zien dat ik het kan. Het kwam niet door de warmte. Een paar jaar geleden is de Vierdaagse nog gestopt door de warmte, maar dat was voor mij één van de beste dagen."

Wat was voor u de belangrijkste reden om al die jaren mee te lopen?

,,De Vierdaagse is en was voor mij het doel om in beweging te blijven. Voor je gezondheid is dat een goede zaak. Als je daarmee stopt en geen doel meer hebt, dan blijf je misschien alleen maar in je bed liggen. Als training wandelde ik ook altijd 800 tot 900 kilometer. Alleen niet in de bossen, want dan is er het risico dat ik val over de wortels en dan heb ik een kneuzing aan de ribben. Dat heb ik ooit eens gehad."

Wat maakt die Nijmeegse Vierdaagse zo leuk?

,,Ik kan bij iedereen thuis binnenstappen en vragen om water of iets dergelijks. Dat zie je nergens anders. Het is natuurlijk wel heel erg druk, maar de gezelligheid overschaduwt dat. Het liefst loop ik wel alleen, want met veel praten verlies je veel energie. Ik ontmoet wel bekenden waar ik een praatje mee maak, maar daarna ga ik weer mijn gang en loop ik door."

Hield u altijd vast aan een speciale wandeltactiek?

,,Ik drink om de twintig minuten water. Deze keer deed ik dat heel gedisciplineerd. En ik at op tijd mijn boterhammen. Ik draag ook goede sportkleding en heb daardoor nooit natte kleding. Dat is heel belangrijk. Ik zie soms mensen totaal in het zweet, maar daar heb ik nooit last van. Maar je moet vooral gewoon doorgaan. Mentaal moet je namelijk ook sterk zijn. Voordat ik er vandaag mee besloot te stoppen, moest ik mezelf wel voortslepen."

U bent dit jaar uitgevallen. Zien we u volgend jaar nog terug aan de start?

,,Ik denk niet dat het goed is om dat nog te doen. Een paar dagen voor de start zal het wel weer gaan kriebelen, maar ik denk dat dat niet gaat gebeuren. Het moet ook leuk blijven natuurlijk en dat is het altijd geweest. Maar ik sta volgend jaar zeker aan de kant om andere lopers aan te moedigen."