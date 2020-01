Deventenaar licht tipje van de sluier over verdwijning Arjen Kamphuis in Noorwegen

Arjen Kamphuis is niet zomaar iemand: hij doceerde wereldwijd over internetveiligheid, geldt als persoonlijke kennis van WikiLeaks-oprichter Julien Assange en streed tegen de spionagezucht van wereldmachten. Hij werd voor het laatst gezien toen hij in 2018 uitcheckte bij zijn hotel in Bodø, in het noorden van Noorwegen. Over zijn verdwijning deden lang de wildste complottheorieën de ronde, juist door zijn kritiek op de inlichtingendiensten.