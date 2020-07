Deventenaar Lidwien organiseert corona-proof alternatief voor Nijmeegse Vierdaagse

Wilmar Vlaskamp en Rogier Zuiderveld zijn de nieuwe uitbaters van Vogelei­land Deventer

17:35 Na de nodige tegenslagen is het over een paar weken eindelijk weer mogelijk een broodje te eten of een drankje te drinken op het Vogeleiland. Het paviljoen is verhuurd aan de V.O.F. Birdie&Co. Deventer ondernemers Wilmar Vlaskamp en Rogier Zuiderveld zijn de nieuwe uitbaters.