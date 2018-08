Deventenaar maakt ‘gigantisch boek’

Tekenen is Jesper Rietmans passie én broodwinning. Voor dagbladen als de Volkskrant en de New York Times bijvoorbeeld, maar nu ook met het boek Exodus. ,,Maar in het boek zitten zóveel uren, die investering verdien ik met de verkoop zeker niet terug’’, vertelt de 32-jarige Deventenaar. ,,Ook al zijn er plannen om het boek ook in het buitenland uit te brengen. Vertalen hoeft niet, het bevat namelijk geen tekst.’’ Een boek dat tot stand is gekomen uit liefde dus, en daarover gesproken: ,,Dit is een heel bijzondere week voor mij. Ik ben voor de tweede keer vader geworden en zondag wordt tijdens de Deventer Boekenmarkt mijn boek gepresenteerd.’’

De titel Exodus is een verwijzing naar het gelijknamige Bijbelboek, zo legt Rietman uit. ,,De migratie van nu doet denken aan de uittocht van vluchtelingen waar de Bijbel over gaat. Migratie en de situatie in het Midden-Oosten zijn thema’s die mij erg aanspreken. Ik wilde er geen moralistisch boek van maken, het is aan de lezer om eigen conclusies te trekken. Het verhaal is deels fictief, waardoor ik er zelf afstand van kon nemen.’’

Opmerkelijk dat Rietman het over ‘lezers’ heeft. ‘Kijkers’ lijkt eerder op zijn plaats. Al bladerend door de vijfenveertig pagina’s worden die kijkers langzaam maar zeker meer dan alleen toeschouwers. Want het verhaal is meeslepend; alsof je mee op reis wordt genomen. Een reis die sinds bijbelse tijden al wordt ondernomen. Van een oorlogsgebied op weg naar de vrijheid. Een geschiedenis die zich steeds weer herhaalt. De Deventer tekenaar heeft hem voor even vastgelegd. Jasper Rietman signeert het boek Exodus morgenbij boekhandel Praamstra aan de Keizerstraat. Daar is hij van 14.00 tot 17.00 uur te vinden.

Volledig scherm © Jasper Rietman

