Deventenaar mag zelf naam bedenken voor speciaal 1250-bier

'Ik vertrouw maar op de good old NS'

13:03 Als je doorgaans met de bus naar je bestemming gaat, zul je vandaag veel hinder ondervinden van de stakingen in het regionale openbaar vervoer. Bussen blijven in de garages staan en stations liggen er soms haast uitgestorven bij. Welke alternatieven kiezen mensen om toch op hun werk, stage of andere bestemming te komen?