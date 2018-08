Deventenaar Martijn Holtslag runt zijn band KNARS zonder label, manager of promoter

Kind aan riempje steeds normaler: 'Beter een tuigje dan een kind vastsnoe­ren in de buggy'

6:00 In de Apenheul zien de medewerkers het steeds vaker. Ouders die hun kind via een soort riem bij zich in de buurt houden. Het levert spot op: een kind is toch geen hond? Maar er zijn ook veel voorstanders, zoals pedagoog Bas Levering. ,,Beter een tuigje dan een kind vastsnoeren in de buggy”, zegt hij.