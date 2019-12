Deventenaar moet boeten voor hennep op zolder

Dit jaar meer voertuigen gestolen in onze regio dan vorig jaar; stijging groter dan landelijk (& Tips om diefstal te voorkomen)

13:03 Het aantal gestolen voertuigen is dit jaar in onze regio flink toegenomen ten opzichte van 2018. In Midden- en Oost-Nederland groeit het aantal diefstallen ook sterker dan het landelijk gemiddelde. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV). ,,Criminelen verplaatsen hun werkveld.”