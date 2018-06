Deventenaar moet inrichting in na kleedkamerdiefstallen

Zonnestu­dio in Deventer nog langer dicht door rookschade

15:43 Zonnestudio Blue Sun op Keizerslanden is langer dicht dan dat eigenaar Remon Bakker hoopte. In de nacht van zondag op maandag werd er brand gesticht. De eerste schade leek mee te vallen. Maar de rook is in het speciale afzuigsysteem voor de zonnebanken getrokken.