Deventenaar moet mét buren subsidie aanvragen voor duurzamer huis

Hoe Deventer zijn inwoners eert: stadspen­ning bijzondere erkenning voor Anjo de Bont

1 september De Deventer Stadspenning, het is een onderscheiding die niet heel vaak per jaar wordt uitgereikt. Als het dan gebeurt, zoals deze week aan Deventer evenementenkoningin Anjo de Bont, is het een hele eer. ,,Die éigen onderscheidingen, naast de koninklijke lintjes, passen echt bij de stad en geven Deventer kleur.”