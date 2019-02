Deventenaar moet werken na mishandeling vriendin en neefje

Roelof van H. wachtte in de nacht van 19 november 2017 zijn vriendin op bij haar ouderlijke huis in Twello. Zij kwam net thuis met haar neefje van een avond stappen in Apeldoorn. Hij wilde seks met haar en het neefje moest weg. De neef kreeg vervolgens klappen en de vriendin werd van een trap geduwd.

Slaapkamerdeur ingetrapt

Volgens Van H. deed het neefje aangifte omdat de familie wil dat hij niet met zijn vriendin omgaat. Ook pleegde hij twee vernielingen. Zo trapte hij de slaapkamerdeur van de ouders van zijn vriendin in toen zij zich daar had verschanst. ,,Ik wilde alleen mijn telefoon terug’’, was wat Van H. daarop te zeggen had. En op 20 januari vorig jaar stond hij in verwilderde toestand in Twello op straat en hield een auto aan. De doodsbange vrouw in de wagen hoorde hoe hij tegen de voor- en achterzijde trapte.