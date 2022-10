Deventenaar Paul de Kuyper kan nu de beste badmintonners ter wereld leiden

Video Politie heeft nog veel vragen over steekpar­tij met gewonden in Deventer

Een dag na het steekincident in Deventer - waarbij een vrouw ‘behoorlijk gewond’ raakte en een man eveneens mee moest naar het ziekenhuis - kan de politie nog weinig zeggen. ,,We hebben zelf nog altijd veel vragen’’, meldt woordvoerder Jop Heinen. De man is als verdachte aangehouden.

19 oktober