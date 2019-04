Deventenaar Ralph Kleinbussink boos: ‘Niets is vanzelfsprekend, breien is geen typische vrouwenhobby’

Ralph Kleinbussink zat vol verontwaardiging toen hij maandag een verhaal las in deze krant over het breifeest in Voorstad Oost. Aan de gebreide rood-gele sjaal van 3 kilometer was 3,5 jaar lang door 150 dames aan gewerkt. Onjuist, zegt Kleinbussink. Hij is één van de vier mannen die ook gebreid heeft. ,,Niets is vanzelfsprekend. Ik kan niet tegen onrecht.’’

Waarom stuurde u een brief naar de redactie?

,,Ik kan niet tegen onrecht. Zeker als het met mij te maken heeft. Daarom klom ik in de pen. De wereld bestaat niet alleen uit mannen of vrouwen, maar uit mensen. Er zijn ook mannen die breien leuk vinden. Aan de sjaal werkten vier mannen mee, waarvan ik als enige tot het laatst. Ik heb 15.48 meter sjaal ingeleverd. Ik weet dat er vrouwen minder hebben aangeleverd. Dat vind ik een geweldige prestatie van mezelf. Dat mag best genoemd worden.’’

Breien is dus geen typische vrouwenhobby?

,,Volgens mij waren het de herders die het breien uitgevonden hebben. Breien werd vroeger door mannen beoefend. Pas later werd het als nutteloze tijdsverspilling gezien. Omdat mannen toen de kost moesten verdienen.’’

Maar zo ziet u het niet?

,,Zeker niet. Ik vind het heerlijk rustig om te doen. Ik kan erbij televisie kijken, met een kopje koffie erbij. Ik houd mijn geest scherp.’’

Loopt u vaker tegen dit soort vooroordelen aan?

,,Nou, Ik ben homo en wil graag aandacht voor het feit dat de wereld niet alleen uit mannen en vrouwen bestaat, maar uit mensen. Gelukkig zie in het voetbal nu een kentering plaatsvinden, nu het vrouwenvoetbal zo in de lift zit. De media spelen daar een belangrijke rol in. De Stentor en RTV Oost hadden het allebei alleen maar over dames, in hun artikel over het breifeest. Ik heb beide media een brief gestuurd.’’

U mag nu uw verhaal doen, geeft dat voldoening?