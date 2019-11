Deventenaar ruim 42 euro meer kwijt aan afvalrekening

Deventer kent het systeem van diftar; dat betekent dat mensen moeten betalen per keer dat een kliko aan de weg wordt gezet of een vuilniszak in de verzamelcontainer op straat wordt gestopt. Het is zaak kliko of container zo vol mogelijk te stoppen, want hoe vaker je een en ander aan de weg zet, hoe meer je betaalt. Die variabele tarieven per keer blijven gelijk, maar het vaste jaartarief, dat elk huishouden moet betalen gaat omhoog.