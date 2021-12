Deventenaar slaat met bijl bewakingscamera van de muur: ‘Ik wilde mijn energie kwijt’

Deventer ijsbaan is hele kerstvakan­tie al vol: ‘Moeten duizend mensen per dag teleurstel­len’

Wat te doen tijdens de kerstvakantie in tijden van een lockdown? Schaatsen blijkt een populaire bezigheid. De ijsbaan van De Scheg in Deventer is in ieder geval al de komende 1,5 week helemaal volgeboekt met reserveringen. ,,Het is een zeer gewilde activiteit.’’

28 december