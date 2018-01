Deventenaar tussen de lawines in de Alpen: 'Ze vliegen met explosieven'

Is jouw binnenstad een populaire bestemming voor inbrekers?

17:24 In de ene stad kun je rustig een blokje omlopen zonder je deur te vergrendelen, terwijl in de andere een extra controle van het slot geen kwaad kan. Op de website Misdaad in Kaart houdt de politie bij waar en hoe vaak er in de afgelopen drie maanden in een bepaalde omgeving is ingebroken en hoeveel pogingen daartoe zijn gedaan. In de binnensteden van Zwolle en Hardenberg is het ten opzichte van de regio vaak raak.