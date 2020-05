Deventenaar vecht afvalboete van 91 euro aan bij hoogste rechter en krijgt gelijk

Bannink verlaat GA Eagles en gaat op zoek naar buiten­lands avon­tuur

15:05 Met klaroengeschal werd Alexander Bannink in juli vorig jaar het restaurant van Thermen Bussloo binnengeloodst. Tijdens de traditionele ontbijtsessie in het wellnessresort voor de businessclubleden werd de ervaren middenvelder in alle vroegte gepresenteerd als de topaanwinst van Go Ahead Eagles. Amper tien maanden later sluit Bannink de poort van de Adelaarshorst achter zich in stilte. ,,Het was een teleurstellend jaar voor mij.’’