Deventenaar verdacht van plofkraken op Duitse geldautomaten

De arrestaties maakten deel uit van een groot Duits onderzoek waarin in totaal dertien personen werden ingerekend. Naast de Nederlanders werden ook twee Belgen en acht Duitsers gearresteerd. Duitse geldautomaten zijn een populair doelwit voor plofkrakers: de afgelopen jaren worden ze regelmatig opgeblazen.

Schade en stoorzenders

De politie in Osnabrück verdenkt 17 leden van een Nederlandse criminele groep van het plegen van in totaal 12 pinautomaten in vier Duitse deelstaten. Daarbij veroorzaakten ze voor vier miljoen euro schade aan gebouwen en eigendommen, aldus de Polizeidirektion.

Bij huiszoekingen, in drie verschillende landen, troffen rechercheurs meer dan 80 mobiele telefoons aan en een heleboel computers en tablets. Ook werden er harde schijven, usb-sticks, chip- en simkaarten aangetroffen.

In een Nederlands pand werden verschillende gestolen kentekenplaten en een stoorzender gevonden. Bij een huiszoeking in Helmond namen agenten een bovendien Audi en een BMW-motor, met een gezamenlijke waarde van zo’n 40.000 euro, in beslag.

Succesvolle samenwerking

Bij het oprollen van de internationale plofkraakbende waren meerdere organisaties betrokken. De Duitse autoriteiten prijzen de intensieve en betrouwbare samenwerking met Nederlandse instanties: ‘alleen daardoor was deze Duits-Nederlandse aanval op de geldautomaat-krakers mogelijk.’ Het Bundeskriminalamt (de Duitse recherchedienst) en Europol leverden extra ondersteuning.

Quote De nauwe en betrouwba­re samenwer­king bleek de sleutel tot succes Michael Maßmann, Präsident der Polizeidirektion Osnabrück

Ook Michael Maßmann, voorzitter van het politiebureau in Osnabrück, spreekt van een geslaagde actie. ,,De nauwe en betrouwbare onderlinge samenwerking bleek de sleutel tot succes”, vertelt hij. ,,Dit is dé manier om criminele structuren om de toekomst aan te pakken en te vernietigen. We geven niet op, we houden vol.”

Duitse vervolging

De aanhoudingen in Nederland vonden plaats in Deventer, Amsterdam en Mierlo. De Duitse autoriteiten hebben om overlevering gevraagd: wordt dat verzoek gehonoreerd, dan worden de verdachten in Duitsland vervolgd en moeten ze daar voor de rechter verschijnen. Twee van de Nederlandse verdachten, onder wie de man uit Deventer, zitten in overleveringsdetentie.