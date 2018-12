Deventenaar vrijgesproken van poging tot doodslag in Oldenzaal

Het staat niet vast dat Hendrik S. (34) uit Deventer op 25 maart dit jaar in Oldenzaal probeerde om de nieuwe vriend van zijn ex te doden met zijn vismes. Dat zegt de rechtbank in Almelo in haar vonnis. De man is wel veroordeeld voor vernieling en bedreiging.

S. is veroordeeld tot een taakstraf van 30 uur. Daarnaast krijgt hij een celstraf van één maand voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie eiste eerder 32 maanden onvoorwaardelijk tegen de Deventenaar.

Dreigende berichten

Het is op de avond van die 25e maart plots een en al chaos en paniek op De Wikke in Oldenzaal. Nadat S. zijn huilende zoon aan de telefoon krijgt knapt er iets in hem. Hij stapt met een dronken hoofd in de auto naar Oldenzaal en begint dreigende WhatsApp-berichten te sturen naar zijn ex.

Hij gaat haar nieuwe vriend doodmaken en heeft “er wel 20 jaar voor over”. De vrouw zit gezellig in een restaurant met haar nieuwe vlam te eten maar haast zich na het ontvangen van de berichtjes naar huis. Daar is S. ondertussen al aangekomen, hij wacht bij familie op de komst van zijn ex en haar vriend.

Vismes

Als de twee op De Wikke aankomen stormt S. naar buiten en probeert de ex in het halletje van zijn woning met zijn vismes te steken. Het lukt niet, het lemmet breekt af. Hoe dat kan is onduidelijk, volgens S. wilde hij dreigen met het mes en kwam het tegen een deurpost. Het beoogde slachtoffer weet uiteindelijk via een slaapkamerraam de woning te ontvluchten terwijl zijn vriendin in paniek de politie belt.

In de 112 alarmcentrale horen centralisten de vrouw gillen “hij is helemaal gek geworden, hij slaat nu het raam kapot.”

Emotionele periode