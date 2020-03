Deventenaar wacht op zijn zelfgestookte whisky, en wordt ondertussen verliefd op jenever

Ketels en vaten staan verstopt achter een anonieme bedrijfshaldeur achterop het industrieterrein in Deventer. Hier brengt de voormalig projectleider Erik Molenaar zijn dagen door met het stoken van distillaten, het eigenhandig bottelen en kurken waxen. En hoewel hij nu een verkoper in dienst heeft genomen voor een deel van het land is de ‘wij’ waarover hij spreekt grotendeels nog steeds spreekwoordelijk. Distilleerderij Wagging Finger is Erik Molenaar. Gepassioneerd whiskyliefhebber. Zo bevlogen dat hij zijn baan opzegde en fulltime bezig is met het stoken van sterke drank.