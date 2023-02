Deventenaren kunnen gratis kennismaken met lokale geschiedenis in Museum De Waag

Rugby Bij The Pickwick Players hoopt de rugbyende ‘aan­waai-Afri­kaan’ Mason te beginnen aan een nieuw leven

Hij komt onlangs zomaar aanwaaien bij The Pickwick Players, en maakt enkele dagen later zijn debuut in de hoofdmacht. Zulk toeval blijkt het echter niet te zijn, want de Zuid-Afrikaan Mason van der Watt (25) wil een nieuw leven buiten zijn van rugby idolate thuisland.