Deventenaren Patrick en Siemen niet meer weg te denken uit foodtruckwereld: ‘Het geld begint binnen te komen’

video Film over Deventer moordzaak moet mensen boos maken: ‘Hier zijn levens verwoest’

28 augustus Ze werden slachtoffer van een ongekende hetze: de zogenaamde ‘klusjesman’ en zijn vriendin. Jarenlang werden zij door met name Maurice de Hond in verband gebracht met de moord op de weduwe Jacqueline Wittenberg uit Deventer. Over hen gaat de film De Veroordeling, die deze week in première gaat. ,,Ik hoop dat mensen na het zien van deze film boos de bioscoopzaal verlaten.”