Deventenaren suppen op eerste tropische dag in het Havenkwartier

Het suppen (stand up paddling) is een gratis service van Piknik, voor iedereen die even het water van het Havenkwartier op wil. ,,Iedereen mag de planken gewoon pakken, mits we open zijn. Ook mensen die geen drankje of dansje bij ons doen. Het is gewoon leuk om te doen, zodat je even op een andere manier naar het Havenkwartier kijkt’’, zegt mede-eigenaar Koen Jacobs.

Het strandpaviljoen was zondagmiddag een drukbezochte locatie, mede dankzij het warme en mooie weer. Maar ook bij slechter weer is er bij Piknik nu genoeg ruimte wat te eten of te drinken. Vanaf dit jaar beschikt het paviljoen over een eigen strandtent, die drie jaar lang op het strand in Noordwijk stond. Jacobs: ,,Vorig jaar hadden we een buitenbar. Je kon een beetje binnen zitten, maar niet echt. Bij slecht weer moesten we alles afzeggen. Ook bij slecht weer kunnen we nu naar binnen. Een old school strandpaviljoen met overal ramen, zodat je goed uitzicht hebt op het water van de haven, in plaats van zee en strand.’’