Deventenaren vertellen hun oorlogsverhalen: ‘ik heb niet zo lang meer, maar dit wil ik vertellen’

10 april 1945 werd Deventer bevrijd van de nazi’s. Nu, 74 jaar later, komen nog steeds verhalen over de bezettingstijd naar boven en belangrijker: er zijn nog steeds mensen om ze te vertellen. Historisch Centrum Overijssel (HCO) haalde ze in samenwerking met regionale omroep RTV Oost gisteren in een WO2-café in de bibliotheek samen naar boven.

Eén keer eerder vertelde Arnold van der Lande het verhaal over zijn fietstocht door de linies. Dat was enkele jaren geleden bij de uitvaart van zijn vriend Albert Struik, met wie hij de gevaarlijke tocht maakte. Nu is het tijd om meer mensen deelgenoot te maken van wat hij in september 1944 meemaakte als Deventer scholier. ,,Ik heb niet zo lang meer en wil het verhaal toch vertellen.”

Achttien was hij toen hij en Struik op de fiets stapten op weg naar bevrijd gebied. Een gevaarlijke tocht, maar in Deventer blijven was misschien wel gevaarlijker. ,,We wilden voorkomen dat we door de Duitsers ingezet zouden worden’', vertelt de 93-jarige oud-ondernemer in de bibliotheek aan medewerkers van het Historisch Centrum Overijssel. ,,We reden naar Arnhem, waar een week eerder de hevige gevechten waren die we kennen van ‘Een Brug te Ver’. Vervolgens naar de Biesbosch waar we onze fietsen inruilden voor een bootje.” De bestemming, familie in Tilburg, werd ongeschonden gehaald.

Mobilisatie-oorlogskruis

Van der Lande toont een medaille en certificaat van het Mobilisatie-oorlogskruis. ,,We namen dienst in het Nederlands leger en werden jagers.” Na een korte training in Noord-Frankrijk werden de jongens ingezet bij de bevrijding van Zeeland. Daarna gingen ze door naar Duitsland. ,,We moesten Duitse boeren beschermen tegen plunderende Russen.’' Zonder één schot te hebben gelost - ,,gelukkig niet!” - kwam Van der Lande weer terug in Deventer. ,,Daar gingen we de schoolbanken weer in.”

Opa

De 32-jarige Dennis Nieuwenhuis is juist naar de bibliotheek gekomen om verhalen te horen. Hij heeft meerdere voorwerpen meegenomen. Zoals een armband met logo. ,,Mijn opa zat bij de LBD, de Lucht Beschermingsdienst’', zegt hij. Eddy Boog en Paul Harmens van de Historisch Centrum Overijssel leggen hem uit dat zijn opa de Deventenaren waarschuwde voor bombardementen. ,,Ze zaten bovenop de Lebuïnuskerk en keken en luisterden naar de komst van bommenwerpers. Levensgevaarlijk werk!”

De inmiddels overleden opa en oma van Nieuwenhuis hebben hem veel verhalen over de Tweede Wereldoorlog verteld, maar ze wisten niet veel te melden over een klein tinnen bedrukt bordje. Boog en Harmens weten meer. ,,Op dit bordje zie je het Nederlands Leger en de Canadezen die samen een nazilogo vertrappen. In heel Nederland werden deze bordjes na de oorlog verspreid. De fabrikant is helaas onbekend.’'

Woordvoerder

Nieuwenhuis weet veel over de oorlog door zijn oma en Van der Lande kan zelfs zijn eigen verhaal nog vertellen, maar voor 407 vermoorde Deventenaren van Joodse afkomst is Ita van Dijk woordvoerder. Al jaren verzamelt ze verhalen van slachtoffers en probeert ze de herinnering aan hen levend te houden.