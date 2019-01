Deventenaren zien Keklik Yücel als nieuwe burgemeester

Eervol

De torenhoge favoriet valt even stil als ze de uitslag van de poll hoort en kiest dan zorgvuldig haar woorden. ,, Los van of ik wel of niet gesolliciteerd heb, is het bijzonder eervol om te ervaren dat zoveel lezers van de Stentor mij als burgemeester van Deventer willen zien. Ik kan alleen maar dankbaar zijn voor het vertrouwen dat daar uit spreekt.”

Geheim

Wie gesolliciteerd heeft is en blijft geheim. Op één naam na. Commissaris van de Koning Andries Heidema (tot juli 2018 burgemeester van Deventer) selecteert de kandidaten die in zijn ogen benoembaar zijn. In samenspraak met de vertrouwenscommissie vanuit de gemeenteraad stelt hij de uiteindelijke selectie vast, waarna de commissie de sollicitatiegesprekken voert. Deze gesprekken moeten leiden tot twee kandidaten die voor benoeming in aanmerking komen. In een besloten vergadering kiest de gemeenteraad vervolgens de voorkeurskandidaat. Alleen de naam van deze persoon wordt openbaar gemaakt. Het is de bedoeling dat de nieuwe burgemeester van Deventer in april of mei aantreedt.