Deventer 1250 heeft begroting voor viering stadjubileum rond

Volledig scherm De Waag in Deventer is in het rood en geel gestoken, de kleuren van de stad. © Foto Hissink

Voor de organisatie van een reeks aan activiteiten en evenementen dit jaar trok de gemeenteraad vorig jaar 5 ton uit. Uitgangspunt was dat de organisatie zelf minimaal ongeveer 1,5 miljoen (in geld of natura) bij elkaar zou halen. Dat is gelukt en Deventer 1250 klopt niet meer aan bij de gemeente voor extra geld, aldus projectleider Mano Scherpbier. ,,We kunnen nog steeds extra geld gebruiken, zodat we nog meer kunnen doen’’, aldus Scherpbier. ,,Daar zijn we met bijvoorbeeld het bedrijfsleven mee bezig.’’

Aftrap HBO-studentenjaar

De bijdragen komen van bedrijfsleven, fondsen, provincie, crowdfunding en donaties. Maar ook uit budgetten van bijvoorbeeld de Deventer museale organisatie of de Nationale Sportweek, die rond Deventer 1250 jaar activiteiten organiseren. Er komt 150.000 euro binnen met de verkoop van het jubileumboek of tickets voor de Kick Off op het Grote Kerkhof met onder meer Anouk. Die aftrap van het HBO-studentenjaar is dit keer gecombineerd met Deventer 1250.

Voor kleine en grote activiteiten rond Deventer 1250 konden inwoners en organisaties een verzoek om een bijdrage indienen. Met als voorwaarde dat de initiatiefnemers zelf meebetalen. Van de 125 ingediende plannen zijn er 35 gehonoreerd. Deventer 1250 draagt 80.000 euro van de kosten, de initiatiefnemers zelf als eigen bijdrage brengen twee ton in. Scherpbier: ,,Los van het geld is het enthousiasme dat is losgekomen rond Deventer 1250 groot.’’

Spotjes op radio en tv