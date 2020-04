Deventer advocaat Jan Vlug wil rechtbanken weer open: ‘Twee weken dicht is genoeg’

video Deventer Ziekenhuis loopt tegen coronagren­zen aan: afspraken voor overplaat­sing naar Duitsland

31 maart De opname van corona-patiënten op de intensive care loopt in Deventer tegen haar grenzen aan. Waar nu weer even wat lucht is met 15 bezette bedden op de ic, was het afgelopen weekeinde spannend toen 18 bedden door corona-patiënten bezet werden. Een negentiende coronazieke moest overgebracht worden naar Utrecht. ,,We hebben binnen de regio nu geregeld dat mensen naar Duitse ziekenhuizen overgebracht kunnen worden”, zegt ziekenhuisbestuurder Eric Kroon.