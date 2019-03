Deventer advocaat: ‘Júist het OM heeft de zaak niet op orde’

Deventer detective vond de Paarden van Hitler en schreef er een boek over: ‘Ik heb ze zelf nog niet eens gezien’

11:45 Zijn spannende avontuur was al te zien in zijn documentaireserie De Kunstdetective. Maar nu is er ook het boek: De Paarden van Hitler, de loodzware bronzen beelden in de tuin van van de rijkskanselarij van Hitler, waarvan iedereen dacht dat ze waren vernietigd. Kunstdetective Arthur Brand uit Deventer - hij spoorde inmiddels talrijke belangrijke kunstwerken op uit het illegale circuit - kwam er achter dat de beelden nog wel degelijk bestonden en spoorde ze in een welhaast doldriest avontuur op. Hij werd er wereldnieuws mee.