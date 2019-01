Deventer, Apeldoorn en Zutphen in gevarenzone door lerarentekort

Het lerarentekort laat zich bij ongewijzigd beleid binnen Oost-Nederland het sterkst voelen in de regio Stedendriehoek (Apeldoorn, Deventer, Zutphen en omliggende gemeenten) en Noordwest-Veluwe. In die regio kan binnen één decennium 10,6 procent van de beschikbare banen in het basisonderwijs niet worden ingevuld. Volgens berekeningen van CentERdata zullen er 349 vacatures open staan in 2028. Ter vergelijking, nu staan er volgens de gebruikte rekenmethode in de Stedendriehoek/Noordwest-Veluwe 14 vacatures open. In de regio Zwolle blijft het tekort hier net iets onder met 8,6 procent aan onvervulde vacatures. Flevoland volgt Zwolle met 8,5 procent op de voet, terwijl de Achterhoek moet uitgaan van 6,6 procent. Bij elkaar opgeteld gaat het in deze vier regio’s om 829 vacatures die in 2028 open staan.