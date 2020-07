Deventer architect maakt woning van voormalig reservoir voor drinkwater in Colmschate

Getuigen: voor moord bestrafte Grietje B. uit Deventer werd inderdaad mishandeld

7 juli Familieleden en kennissen van Grietje B. uit Deventer zeggen dat zij inderdaad door haar man Lauwie van Lies werd mishandeld voordat ze hem in 2017 in Deventer doodschoot. Morgen gaat de zaak in hoger beroep verder en haar advocaat zegt dat de getuigenverklaringen ‘zeker niet tegen haar zullen werken’ in het vervolg van het proces.