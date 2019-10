Deventer arrestanten mogelijk toch weer naar Apeldoorn of Zwolle

Voor het arrestantencomplex van het Deventer politiebureau dreigt opnieuw sluiting. Dat wilde de politie in 2016 ook al, maar dat ging na fel protest van de burgemeester van de baan. Huidig burgemeester Ron König (D66) is verrast. ,,De discussie herhaalt zich nu.”

De voorgenomen sluiting is omstreden, omdat dan agenten mogelijk langdurig op pad zijn om arrestanten weg te brengen naar Apeldoorn en Zwolle. Ze zijn dan niet op straat inzetbaar. De politie klaagt al langer over te weinig bezetting; die capaciteitsproblemen worden alleen maar groter als agenten 'chauffeurtje’ moeten spelen.

De sluiting is volgens de politie nodig, omdat er onvoldoende arrestantenverzorgers beschikbaar zijn. Dat was in 2016 ook al het probleem: toen werd een soort cellencomplex-light opgetuigd in Deventer, met beperktere openingstijden, waardoor minder personeel nodig was. Daarover was tevredenheid bij politie en burgemeester.

Verbazing

De discussie herhaalt zich nu, wat voor verbazing zorgt bij Deventer burgemeester Ron König. ,,We dachten: deze discussie is afgerond. Ik ben tegen de sluiting zoals nu door de politie wordt voorgesteld.” Volgens König vliegt de politie de kwestie vooral vanuit ‘managementperspectief’ aan.

Hij benadrukt dat sluiting niet alleen gevolgen heeft voor blauw op straat, maar ook voor rechercheurs, advocaten, hulpverleners en forensisch artsen. Die moeten ook allemaal de regio rondreizen. ,,De gevolgen moeten beter uitgezocht worden.”

In een gezamenlijke brief van burgemeesters uit deze regio aan politiechef Oscar Dros stellen zij transparante afweging van alternatieven en consequenties te missen. Een besluit in november nemen, zoals de politie wil, komt voor de burgemeesters te vroeg.

Cellencomplexen

Het cellencomplex in Deventer is niet het enige blok waarvan sluiting dreigt; dat geldt ook voor Doetinchem, Ede en Tiel. De politie Oost-Nederland (de provincies Gelderland en Overijssel) wil in Overijssel alleen de politiecellen in hoofdstad Zwolle en het Twentse Borne openhouden. In Elst (tussen Arnhem en Nijmegen) komt mogelijk een nieuw complex.