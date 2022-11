Deventer artsen klagen over verspilling griepprikken: ‘Ze horen naar kwetsbare groepen te gaan’

Kerstcon­cert ‘vol enthousias­me’ in De Kuip Colmschate

Een kerstconcert ‘vol enthousiasme’ in De Kuip van Colmschate. Dat staat er op 17 december te gebeuren, als afsluiting van het jubileumjaar in verband met het 50-jarig bestaan. In de foyer willen de artiesten de bezoeker in de kerststemming brengen. Het Wereldkoor Deventer en Popkoor Sh’Boom zijn daarvoor verantwoordelijk.

24 november