Deventer artsen slaan alarm: schokkend veel kleine voetjes tussen de fietsspaken

Gebroken kuitbeentjes. De hiel tot op het bot ingesneden. Ernstige wonden die gehecht moeten worden. Kinderleed dat niet te overzien is doordat voetjes in fietsspaken terecht komen. De teller in juli staat alweer op 1, en de maand is pas net begonnen.



Elvira Flikweert is chirurg die de ernstigste verwondingen in de operatiekamer moet behandelen. Judith Langerlaar is SEH-arts, die de kinderen binnenkrijgt. Beiden snappen niet wat er aan de hand is. ,,Fietsen mensen meer? Zijn we onvoorzichtiger? Feit is dat we bizar veel kinderen binnen kregen in juni.’’ De jaarcijfers van het Deventer Ziekenhuis laten zien dat er gemiddeld vijf spaakletsels per maand zijn.