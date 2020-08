Deventer atlete Eefje Boons is strijdvaardig voor NK, maar realistisch: ‘Visser is nu te snel’

Duurzaam­heids­cen­trum Deventer draait op volle toeren: ‘Nederland is een van de slechtste jongetjes van de klas’

26 augustus Deventer heeft het Duurzaamheidscentrum gemist. Na een tijdelijke sluiting door corona draait het centrum al anderhalve maand op volle toeren. De nodige Deventenaren, dagjesmensen en toeristen stappen binnen met vragen over zonnepanelen, het isoleren van gaten en kieren of het opvangen van regenwater in de tuin. Maar goed ook, want volgens voorzitter Jurgen Schoorlemmer is Nederland als je het per inwoner bekijkt ‘een van de slechtste jongetjes van de klas’.