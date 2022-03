Deventer autodief rijdt dankzij slimmigheidje razendsnel weg met Fiat 500 (maar ziet wel iets over het hoofd)

Mervin schaatste bij -20°C op de iconische buitenbaan van Lake Placid, legende Heiden bracht indirect licht in de duisternis

Niet alleen stond Deventenaar Mervin Maatman (19) onlangs bij het WK studenten voor het eerst in een oranje pak op een internationaal podium, bovendien reed hij in de barre vrieskou op de iconische buitenbaan van het Amerikaanse Lake Placid. Een voor schaatsers unieke plek, omdat de Amerikaanse schaatslegende Eric Heiden er in 1980 alle vijf de olympisch gouden medailles won.

25 maart