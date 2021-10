Deventer basisscholieren leren wat speelgoed zegt over tijdsgeest: ‘Ik zag vroeger nooit zwarte poppen’

Video Jongeren brengen Deventer ouderen aan het dansen en dat is genieten: Louis (92) voelt zich weer even 18

5 oktober Met zijn rollator draait Louis Pothoven (93) pirouettes in de centrale hal van woonstichting Ludgerus in Deventer. Het is de Week tegen de Eenzaamheid en na anderhalf jaar stilzitten vinden jongeren van Music Moves het tijd voor een feestje. De koning van de dansvloer kan dat wel waarderen: ,,Na de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog hebben we op straat staan dansen. Heerlijk was dat.’’