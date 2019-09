Deventer bedrijf ‘pest’ gemeente met illegale reclameborden: ‘Nieuwe borden zijn in de maak’

UpdateHet mysterie is opgelost. Ze doken woensdagochtend ineens op meerdere plekken in Deventer op: sandwichborden met de tekst ‘voor ons een vraag voor jou een weet’. Tot verbazing van de gemeente, die de illegale borden liet verwijderen. De dader is nu ook bekend: uitgeverij Gericht Media uit Deventer.

Eigenaar Otto Garsen is zich van geen kwaad bewust. Met zo’n twintig opvallende zwarte borden waarop een groot geel vraagteken prijkt, wilde hij in Deventer en in omliggende dorpen aandacht vragen voor zijn bedrijf én de zoektocht naar personeel. Regels? Die waren niet bij hem bekend. Hij zit immers pas een maand in Deventer, na een verhuizing vanuit Zutphen.

Van de domme

Maar de gemeente Deventer verwijst adverteerders altijd naar het Tilburgse bedrijf Driehoekbuitenreclame, dat de buitenreclame in de stad verzorgt. Garsen zocht echter geen contact met Anjes Mullens, directeur van het bedrijf. ,,Een uitgever die niet weet dat die hiervoor toestemming van de gemeente nodig heeft is er één van niets. Dit bedrijf houdt zich van de domme.’’

Nieuwe borden

Gericht Media laat zich niet afschrikken door de boze toon en kondigt ondanks de ferme taal van Driehoekbuitenreclame en de gemeente gewoon weer een nieuwe actie aan. ,,De officiële weg bewandelen? Ik weet niet of we daarvoor kiezen’’, zegt Garsen. Nieuwe borden zijn al in de maak en zijn binnen een paar dagen al te zien in het straatbeeld van Deventer. ,,Wie de persoon onder de capuchon is, wordt snel duidelijk.’’ De tekst die nu nog onder de persoon staat, verandert in een uitnodiging om te komen werken bij het bedrijf.

Laatste woord is aan de gemeente

De vervolgplannen schieten bij Mullens in het verkeerde keelgat. ,,Het zijn helemaal geen wereldkosten die wij vragen.’’ Haar bedrijf betaalt de gemeente voor het plaatsingsrecht. Ze is van plan om contact op te nemen met de gemeente. ,,We geven het door en laten het aan hun over.’’

Guerillareclame