Deventer bedrijf Werkmakelaar-Oost stuurt bijna alle medewerkers naar huis

Werkmakelaar-Oost raakte in opspraak toen deze krant naar buiten bracht dat het bedrijf maandenlang ten onrechte geld heeft verdiend door mensen die nog in een proefplaatsing zaten, uit te lenen aan andere bedrijven. Deze mensen werkten op dat moment nog met behoud van uitkering en vielen onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Bij een proefplaatsing is het de bedoeling dat iemand proefdraait om te kijken of dit kan uitmonden in een arbeidscontract. De gemeente Deventer liet daarop weten dit te zullen onderzoeken.