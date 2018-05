Deventer bedrijf Werkmakelaar-Oost verder in problemen

Mysterie gevonden grafsteen in Deventer lijkt opgelost: 'We zijn boos, erg boos'

15 mei Deventenaar Theo van Gelder vond in de struiken bij de Rielerkolk een grafsteen van een in 1987 overleden vrouw. Nabestaanden lazen erover in de krant. ,,Respectloos dat zo is omgesprongen met de steen van oma", zegt een van de nabestaanden.