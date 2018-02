Deventer bedrijventerreinen waren nog nooit zo veilig

In 2012 waren er nog zo’n 40 inbraken. ,,Dat was nog voordat de eerste slimme camera’s zijn geplaatst’’, aldus Mark van Mast van Bedrijvenparkmanagement in Deventer. ,,Met de camera’s daalde dat al snel naar ongeveer 7 per jaar. Die aantallen hadden we tot en met 2016. Afgelopen jaar daalde dat ineens verder naar nog maar 2. Ongekend laag.’’

Toegangswegen

De camera’s staan bij de toegangswegen en op strategische plekken langs de openbare weg op de bedrijventerreinen de Weteringen, Bergweide, Kloosterlanden en bedrijventerrein A1.

De camera’s staan in verbinding met de meldkamer in Zwolle, waar beveiligingsbedrijf en politie samenwerken. De beelden worden live uitgekeken. De camera’s kunnen haarscherp op voertuigen en situaties inzoomen. Bij een verdachte beweging slaat de meldkamer meteen alarm bij surveillerende beveiligers van Veneberg Security in Deventer, die erop af gaan. Er zijn ook camera's met kentekenregistratie. De enige twee inbraken zijn opgelost. ,,Dankzij de camerabeelden.’’

Aantrekkelijkheid