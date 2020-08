Deventer beleeft opvallende rustig zomer met woninginbraken

Weinig inbraken in Deventer deze zomer. In augustus zelfs nog nul. Waar de eerdere rust aan het inbrekersfront dit voorjaar kwam door de lockdown, heeft de politie nu geen verklaring. Opvallend is dat ook rondtrekkende criminelen van buiten deze regio en het buitenland minder actief zijn. ,,We zien ze momenteel niet of nauwelijks.’’

Deventer noteerde over het eerste halfjaar van 2020 een kleine 10 procent minder inbraken dan in diezelfde periode in 2019. Over het hele jaar kan dat percentage verder dalen als de dip van augustus doorzet. In mei, juni en juli waren inbrekers wat actiever.

,,Tijdens de coronalockdown zagen we bijzonder weinig inbraken’’, zegt Telman. ,,Veel mensen werkten of zaten thuis, dat is voor inbrekers niet aantrekkelijk.’’

De rust de afgelopen paar weken is minder snel te verklaren. Telman: ,,Geen idee hoe dat komt.’’ Hoewel mensen echt nog wel op vakantie gaan, zo is de indruk.

Mobiel banditisme

Opvallend: rondtrekkende criminelen, die in het hele land toeslaan en in deze regio via de A1 snel weer verdwijnen, ziet de politie momenteel niet of nauwelijks. ,,Die groep is voor een deel van de inbraken verantwoordelijk. Het is onduidelijk waarom we die nu minder zien.’’

Deventer noteerde de afgelopen drie maanden 21 inbraken. Vier daarvan waren pogingen tot inbraak. Zeventien keer was het dus echt raak. De cijfers komen van politiesite ‘Misdaad in kaart’. Per gemeente/stadsdeel is het aantal inbraken te zien.

Afschrikken

Met dergelijk lage aantallen lijkt de situatie onder controle. Telman: ,,We hebben al een aantal jaren historisch weinig woninginbraken. Om dat cijfer nog lager te krijgen, is normaal gesproken lastig. Woninginbraken blijven onverminderd onze prioriteit, het is een misdrijf met impact. We laten ons zien op straat, dat kan afschrikken, en steken veel tijd in de opsporing.’’

Er is nauwe samenwerking met gemeente en corporaties. Ook de rol van inwoners, met bijvoorbeeld WhatsApp-groepen, is belangrijk.

Digitaal

Volgens Telman is er een verschuiving gaande van de criminaliteit naar de digitale wereld. WhatsApp-fraude, phishing. ,,Veel nieuwe, jongere criminelen gaan die richting op. Aanwas van nieuwe woninginbrekers neemt daardoor af. Maar het beeld kan zo weer omkeren.’’

Bijvoorbeeld als een doorgewinterde inbreker vastzit en weer vrijkomt, schetst Telman. ,,Zo iemand houden we zeker in de gaten.’’

De meeste inbraken en pogingen de laatste drie maanden waren in de hoek Rivierenwijk/Bekkumer (7). In Colmschate , Vijfhoek en Bathmen is het erg rustig. Buiten het Deventer district noteerde Holten twee woninginbraken, Twello vier en Epse één.