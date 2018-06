Deventer Bergkerk figureert in Italiaanse film

De Deventer Bergkerk is prominent in beeld in een nieuwe Italiaanse filmdocumentaire die momenteel te zien is in filmhuizen wereldwijd. In Filmhuis de Keizer in Deventer is de film Hitler versus Picasso and the others dit weekeinde te zien. Figurant en geinterviewde Daaf Ledeboer leidt de film in.

Daaf en zijn vrouw Eva Kleeman zijn de samenstellers van de vorig jaar getoonde expositie Roofkunst in de Deventer Bergkerk. De unieke tentoonstelling trok vorig jaar belangstelling van binnenlandse en buitenlandse pers. En documentairemakers uit Italië dus, lacht Kleeman. ,,Onze expositie is echt uitgebreid te zien en de Italianen hebben ook alle tijd genomen om ons te interviewen. Ze waren helemaal weg van de Bergkerk.''

Sterker nog: het leek de Italianen super als er op de achtergrond ook orgelmuziek zou klinken. ,,Dus hebben we in allerijl organist Ton Zwartkruis gebeld. Die stond in de supermarkt, maar is op z'n sneakertjes gelijk naar de kerk gekomen.'' Niet dat Zwartkruis altijd op het orgel in de Bergkerk speelt, maar hij zag er wel de lol van in. ,,Uiteindelijk is te zien dat hij naar het orgel loopt en speelt. Van die beelden is veel gebruikt in de documentaire.''

Zondagmiddag vertelt Ledeboer over het Deventer aandeel in de film voordat Hitler versus Picasso vertoont zal worden. Het is een documentaire die vertelt over recent teruggevonden meesterwerken, die door de Nazi's tot 'ontaard' benoemd en beroofd werden.

Er zijn twee manieren waarop de Nazi’s hun hand wisten te leggen op roofkunst: door elk spoor uit te wissen van de zogenaamde ‘ontaarde kunst’ en door de brutale, systematische diefstal van klassieke en moderne kunst in heel bezet Europa. Er zijn tachtig jaren verstreken sinds het naziregime de ‘ontaarde kunst’ definitief in de ban deed, middels een tentoonstelling in München in 1937 waarbij deze kunst publiekelijk gestigmatiseerd werd. Tegelijkertijd werd een tentoonstelling georganiseerd om ‘pure, Arische kunst’ te verheerlijken. Dit was ‘De Grote Tentoonstelling van Duitse Kunst’.

Op dat moment begon ook de kunstroof vanuit musea in alle bezette delen van Europa én uit de huizen van verzamelaars en Joden. Meesterwerken werden in beslag genomen, bestemd voor een museum dat Hitler wilde stichten, het Louvre van Linz, een project dat niet verder kwam dan de tekentafel. Vele werken verdwenen ook naar Carinhall, een privé residentie van Herman Göring, de andere grote protagonist in deze Europese kunstroof.

Volledig scherm Evan Kleeman en Daaf Ledeboer organiseerden vorig jaar de tentoonstelling Roofkunst in de Deventer Bergkerk. Zij figureren in de Italiaanse filmdocumentaire © FOTO HISSINK

Aantallen van geroofde kunstwerken uit diverse Duitse musea lopen op tot wel 16.000 en 5 miljoen over heel Europa. Kunstenaars op de zwarte lijst waren onder meer Max Beckmann, Paul Klee, Oskar Kokoschka, Otto Dix, Marc Chagall, El Lissitzky. Op museummuren stond geschreven ‘incompetente charlatans’ of ‘een belediging voor de Duitse helden uit WO I’ of ‘decadentie, geëxploiteerd voor commerciële doeleinden’.