Deventer Bergkerk mag niet open als coronaproeflocatie met publiek

Uitbater strandhuis De Enk op Bussloo is vernielin­gen en inbraken zat: ‘Als daders zich woensdag niet hebben gemeld, stap ik naar politie’

18 april Titus Mulder is er helemaal klaar mee. Zijn strandhuis (in aanbouw) De Enk op Bussloo was in de nacht van vrijdag op zaterdag voor de derde keer in korte tijd het doelwit van vandalen. Ze braken in in een bouwkeet. ,,Ik heb camerabeelden van de daders, drie jongens, die de laatste twee keer bij ons tekeer gingen. Ze kunnen zich tot woensdag bij mij melden.’’