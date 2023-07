Deventer besluit pas na zomer over windmolens

Blijft Fortmond de natuurpa­rel aan de IJssel? ‘Het is nogal wat als je een deel van je tuin moet opgeven’

Het is een nauwelijks bekende parel langs de IJssel: Fortmond. Een natuurlandschap met ooibossen, moerassen en geulen, waar de natuur de baas is. Maar voor hoelang nog, vragen inwoners zich af. Ze maken zich grote zorgen over toekomstige ontwikkelingen.