Deventer beveelt Netflix: voor 18 maart moet muurschildering weg

Laura Tempel uit Deventer wint debatwed­strijd Overijssel

17:34 Laura Tempel van ROC Aventus in Deventer is gekozen tot beste jonge debater van Overijssel. Ze won vrijdagmiddag de debatwedstrijd Overijssel, waar sinds de voorrondes 550 leerlingen uit heel Overijssel aan meededen. De sfeerprijs was voor Veerle Jansen van Carmel College Salland.