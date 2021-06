Deventer bezorgd over opheffen en uitkleden buslijnen; na 22.00 uur geen stadsbus meer

Stadsbussen die na 22.00 uur niet meer rijden. Overdag eens per uur, in plaats van in het half uur rijden. De bus naar Diepenveen die helemaal geschrapt wordt, naar Bathmen op zondag niet meer rijdt en het verdwijnen van de busdienst op afroep op Colmschate-Zuid.