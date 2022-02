Deventer binnenstad floreert ondanks lockdowns: ‘Kon je in je stoutste dromen niet verzinnen’

VOORBESCHOUWING Ziekenboeg GA Eagles is nagenoeg leeg: Nauber en drie aanvallers keren voor duel met FC Groningen terug

Go Ahead Eagles gaat met een vrijwel complete selectie op weg naar Groningen, waar de Deventer ploeg op zoek moet naar de eerste overwinning in een kwart eeuw. Alleen Ogechika Heil verblijft nog in de Deventer ziekenboeg die verder volledig is leeg gelopen.

4 februari