Deventer binnenstad staat er ondanks corona ‘aardig’ voor: ‘Maar het centrum gaat er hoe dan ook anders uitzien’

Uiterlijk 2023 verdwijnen laatste twee onbewaakte overwegen in Deventer

22 oktober Wandelaars kunnen voorlopig nog hun geliefde rondje maken op landgoed Nieuw Rande. In Diepenveen liggen de laatste twee onbeveiligde spoorovergangen van Deventer. ProRail wil ze sluiten, uiterlijk in 2023. Het bedrijf heeft minder haast dan eerder aangenomen. Waar de gemeente Deventer afwacht, kwamen ze er verderop in Olst-Wijhe en bij ProRail wél uit. Die vergelijkbare wandelovergang wordt beveiligd. ,,Doodzonde als dit rondje in Diepenveen straks niet meer zou kunnen.”