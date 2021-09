Deventer binnenstad vindt bouw parkeergarage betere oplossing dan ‘afschaffen’ van parkeervergunning

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Nunspeet opnieuw uitschie­ter met besmet­tings­cij­fers, ook flinke stijging in Meppel

1 september Het aantal coronabesmettingen blijft gestaag oplopen in Nunspeet. Sinds begin deze week zijn hier verhoudingsgewijs de meeste inwoners positief getest van heel Nederland. In veel Oost-Nederlandse gemeenten stijgen de besmettingscijfers ook, maar over het algemeen een stuk minder snel.