Deventer blundert met kandidatuur WK tijdrijden

kaart Minder woningin­bra­ken in 2018, meeste kans op inbraak in Lelystad

5:49 Het aantal woninginbraken is vorig jaar in het merendeel van de gemeenten gedaald. In totaal noteerde de politie bijna 43 duizend gevallen: een afname van 13 procent. Op lokaal niveau is in sommige gemeenten echter wel een grillig beeld te zien, blijkt uit een analyse van politiecijfers.