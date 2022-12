Deventer boa’s Wouter en Robert krijgen veilig gevoel door nieuwe bodycams: ‘Maar het is geen schild’

KERSTENGELEN | MET VIDEO Kerstengel Rob emotioneel door warme boodschap na moeilijke jaren in Deventer: ‘Diep respect voor jou’

Wie is jouw kerstengel van 2022? Die vraag stelden we aan jullie, onze lezers. We zochten naar bijzondere, persoonlijke verhalen uit de regio. Naar mensen die voor elkaar door het vuur gingen. Vandaag het dappere verhaal van molenaar Rob Schutte uit Deventer. Hij kende de laatste jaren meer tegenslag dan voorspoed, maar zijn passie voor de molen overwint.

19 december